Режиссер «Рашн Юга» Антон Федотов: Наши актеры героически купались в Черном море

Режиссер, генеральный продюсер телеканала СТС Антон Федотов признался ФАН, что на съемках его нового фильма «Рашн Юг» актерам приходилось купаться в Черном море при 12-13 градусах.

Кинематографист в эксклюзивном интервью выразил мнение, что новая романтическая комедия пробудит зрителей от зимней спячки и охарактеризовал кинокартину как исследование человеческих чувств.

— Антон, вы будто бы дразните зрителя солнечными пейзажами и теплым морем. Вы намеренно поставили премьеру «Рашн Юг» на весну, когда люди находятся в ожидании лета, или это совпадение?

— Нет, это неслучайно. «Рашн Юг» — это намеренная, своевременная картина, которая выходит в эфир как нельзя кстати. Мы все прекрасно знаем, что происходит с нами зимой — наши чувства и эмоции консервируются, мы хотим какого-то толчка, и «Рашн Юг» как раз размораживает человеческие эмоции, пробуждает людей от зимней спячки. Поэтому это все запланированная акция (смеется).

— Был ли долгий процесс кастинга, или вы уже, прочитав сценарий, понимали, кого вы хотите пригласить — Стасю Милославскую, Семена Трескунова?

— У нас получилось и так, и так. Безусловно, когда мы работали над сценарием, мы уже понимали, что главным молодым героем у нас будет Сема Трескунов. Однако мы не знали, кто у нас будет героиней, на этого персонажа у нас был колоссальный кастинг. Стася Милославская проходила там несколько этапов. И вот, когда я уже подключился в качестве режиссера, мы сделали со Стасей еще одни пробы, и она была утверждена.

Это был непростой поиск, мы ведь искали «девицу», за которой трое совершенно разных мужчин начнут слепо бегать. Ведь фильм показывает настоящую гонку за ее сердцем. Мы искали ту девушку, которая была бы способна спровоцировать мужчин на подобные акции.

Безусловно, перед нами стояла цель собрать настоящий «мега-ансамбль»: в нашем фильме снялись Роман Мадянов, Александр Робак, Максим Лагашкин, молодой артист Риналь Мухаметов, и открытие нашего проекта — Александр Метелкин, который исполняет роль Игоря, полицейского. Так что, можем сказать, что подбор актеров получился половина на половину: половину артистов я знал, половину — искали.

— Как проходили съемки с точки зрения пандемии коронавируса? Повлияла ли она на работу над фильмом?

— У нас был, конечно, очень непростой съемочный период. Во-первых, мы все были озабочены здоровьем каждого из съемочной группы. На съемочной площадке постоянно присутствовали врачи. У нас, конечно, были все средства защиты от коронавируса. Но, безусловно, все равно заболевали люди. Поэтому съемочный процесс был крайне сложным.

Для нас это была своего рода мозаика — мы каждый день пересобирали постановочный план. Конечно, из-за пандемии срок производства удлинился практически на два месяца. Мы зашли в глубокую осень и из-за этого столкнулись с рядом больших проблем, так как у нас в фильме много воды и много сцен с купанием в море. Наши актеры героически купались, когда вода в Черном море была где-то 12-13 градусов.

— Каким, на ваш взгляд, фильм получился по настроению? С какими мыслями зритель покинет зал после просмотра «Рашн Юг»?

— Почему мне эта история стала интересна в качестве режиссера? Потому что я увидел тут нетривиальность. Я увидел в сценарии «Рашн Юг» не только веселую, романтическую комедию, я увидел настоящее исследование человеческих душ и эмоций. Наш фильм о том, как любовь, которая каждого живущего на земле рано или поздно настигает, трансформирует человека. Кого-то она делает качественно лучше, пробуждает в нем лучшие качества, а кого-то — она превращает в монстра, деформирует и калечит. Поэтому «Рашн Юг» — это исследование того, на что способен человек, когда он хочет достичь желанной цели.

Я думаю, что у зрителя по настроению будет некое смятение чувств. Оно просто должно возникнуть. Будет и разнузданное веселье, но, конечно, будет и немножко грустно от того, что происходит с человеком, когда его эгоизм берет верх над любыми другими аспектами жизни.

Российская премьера фильма «Рашн Юг» состоится 4 марта. Кинокартина рассказывает про красавицу Ксюшу, которая живет на побережье Черного моря. За ее сердце отчаянно поборются сразу трое молодых людей — наивный студент Артем, обворожительный курсант военно-морского училища Никита и дерзкий полицейский Игорь.

Режиссером киноленты стал Антон Федотов, ранее известный по комедийным сериалам «Кухня» (4–6 сезоны), «Ивановы-Ивановы». Главные роли в фильме исполнили Стася Милославская («Огонь», «Стрельцов»), Семен Трескунов («Родные», «Ивановы-Ивановы»), Риналь Мухаметов («Кома», «Вторжение»), Александр Метелкин («Перевал Дятлова»).