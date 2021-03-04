В сирийской провинции Деръа продолжается процесс разоружения боевиков

Деръа, 4 марта. Сирийские службы безопасности изъяли запасы вооружения, принадлежащие остаткам террористических группировок в западных сельских районах провинции Деръа.

Как сообщает специальный корреспондент ФАН, были изъяты тяжелые и средние пулеметы, ракеты с тепловизионными головками самонаведения, РПГ, различное стрелковое оружие, бинокли, а также множество боеприпасов, в том числе танковых.

Склады были обнаружены при содействии местного населения. Мирные жители заинтересованы в обезоруживании боевиков, так как их активность препятствует ведению сельского хозяйства. В условиях нестабильности сирийского фунта подобная ситуация потенциально может привести к голоду.

В интересах безопасности Деръа

Параллельно с поиском схронов официальные власти Сирии предпринимают усилия к добровольному разоружению радикалов. Так, 3 марта представители российского командования совместно со службой безопасности сирийской провинции Деръа приняли сдачу оружия бывших боевиков из городов Тафас и Деръа Аль-Баляд (Старый Деръа).

В результате было сдано около 300 единиц стрелкового оружия, 30 гранатометов, более 5 ручных пулеметов 7,62 мм, 40 ручных гранат Ф-1. Кроме того, бывшие боевики передали правительственным силам большое количество различных боеприпасов к этому оружию.

Усилия по разоружению

Предыдущий эпизод сдачи оружия боевиками произошел после вспыхнувшего в январе конфликта в городе Тафас. Тогда в противостояние вступили два клана — Аль-Кеуан, боевики которого были амнистированы и сейчас находятся в лояльных отношениях с правительством Сирии, и Аз-Зауби, состоящий из бывших представителей «Сирийской свободной Армии» (ССА).

Отправной точкой конфликта стало требование лидеров Аль-Кеуан освободить занимаемые Аз-Зауби дома беженцев, вернувшихся в Тафас. Вспыхнувший спор перерос в столкновения, в результате которых погибли несколько мирных жителей. Вскоре в ситуацию вмешалась правительственная армия.

Делегация командиров 4-й танковой дивизии во главе с Махером Асадом вступила в переговоры с предводителями кланов. Генералы потребовали от Центрального комитета провинции Деръа выдать лидеров клана Аз-Зауби, причастных к гибели местных жителей. Боевикам же следовало сдать тяжелое вооружение и прекратить столкновения на территории города. Главарей бандформирований планировалось отправить в северные районы Сирии.

Аз-Зауби отвергли условия сирийского командования, после чего их боевики инициировали череду перестрелок с военными в нескольких районах Тафаса. После введения в город дополнительных соединений и привлечения военной полиции РФ сторонам удалось достичь соглашения о разоружении.

Жителям города Тафас в провинции Даръа пришли сообщения на телефон: "Уважаемые жители Тафаса, сдайте оружие и живите свободно на своей земле" pic.twitter.com/uegnqNo7Xo — Правда в Сирии (@true_syria_) February 4, 2021

Сирийские власти совместно с военной полицией РФ и Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) прикладывают усилия по разоружению радикалов в течение последних нескольких лет. Например, в мае 2018 года оружие сложили боевики в провинции Хомс, а в апреле 2020 года незаконные формирования разоружились в Пальмире.