Украина вздумала выпускать американские «Ирокезы», но в США об этом не знают

В Одессе собрались выпускать американские вертолеты родом из 1950-х годов, но в США уже заявили, что об этом ничего не знают. В казусах вертолетостроения по-украински разобрался обозреватель ФАН.

«Если побед нет, их выдумывают!» — чем дальше, тем больше эта фраза начинает претендовать на лозунг украинского ОПК, превращая его в подобие мыльного пузыря. Весьма впечатляющего на вид, но громко лопающегося при первом же контакте с действительностью.

Больших вертолетов нет, есть маленькие

На достославном украинском предприятии по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» в далеком уже 2011 году возникла идея — модернизировать парк старых вертолетов Ми-2, чья эксплуатация началась аж в 1965-м. Схема подразумевала ремоторизацию и обновление бортового радиоэлектронного оборудования вертолетов, после чего советские Ми-2 как бы превращались в украинские Ми-2МСБ.

Собственно, идея была не так уж и дурна, по крайней мере до 2014 года. Потому что после госпереворота в Киеве украинские финансы окончательно запели романсы, и денег на реализацию проекта не оказалось от слова «совсем». Пораскинув мозгами, «Мотор Сич» все же добились принятия Ми-2МСБ на вооружение ВСУ, надеясь, что это подтолкнет военных к приобретению машины.

Пока одни украинцы «сватали» Ми-2МСБ другим украинцам, третьи украинцы страшно гордились «новейшими украинскими вертолетами», которые вот-вот заполонят небеса «незалежной». Не заполонили. Ну, просто потому что украинские вояки не могли придумать, где можно с толком использовать маленькую безоружную винтокрылую машину, сконструированную еще в 1960-е, за модернизацию которой, к тому же, нужно заплатить более 4,5 млн долларов. Был и еще один нюанс, смущавший ВСУ, — значительная часть узлов и агрегатов для Ми-2МСБ производилась в России…

Пока генералы чесали в затылках, на «Мотор Сич» быстренько «изобрели» ударную версию Ми-2МСБ — с блоками неуправляемых ракет, пулеметами и системой постановки помех. Новая старая (или старая новая?) машина выглядела в таком «обвесе» очень воинственно, что и поспешили отметить украинские СМИ.

Увы, «новым достижением ОПК» украинцы гордились недолго. Выяснилось, что стоимость ударной версии Ми-2МСБ прямо-таки скакнула в небеса, чего нельзя было сказать о ее живучести. И самое главное — на «Мотор Сич» так и не смогли полностью справиться с импортозамещением. То есть по-прежнему те, кто хотел бы получить Ми-2МСБ, за запчастями были вынуждены обращаться к матушке России.

В отчаянии специалисты «Мотор Сич» уже в 2021 году постарались впарить Ми-2МСБ министру МВД Украины Арсену Авакову — тот как раз заявился на предприятие в поисках вертолетов для своего ведомства. Вообще-то Авакову хотелось закупить отремонтированные и достаточно крупные Ми-8, но все их уже расхватали ВСУ. Поэтому далее произошел диалог в стилистике, вполне подходящей для одесского «Привоза»:

— Больших вертолетов нет, но есть маленькие.

— Но мне не нужны маленькие, которые вы к тому же производите с черепашьей скоростью. Мне нужны большие.

— Но есть только маленькие — берите что есть!..

В итоге Аваков так и не поддался и не купил Ми-2МСБ.

«К сожалению, их зависимость от комплектующих из России настолько высока и настолько критична, что это создает проблемы», — прокомментировал свое решение глава МВД Украины.

В общем, проект массового выпуска Ми-2МСБ на Украине так и не взлетел, хотя красочные рисунки и фотографии этих вертолетов буквально не сходили со страниц и интернет-ресурсов украинских СМИ.

«Для завода это более чем реальная задача»

Но Ми-2МСБ хотя бы был в железе. Его хотя бы можно было потрогать. А ведь в украинском ОПК-паноптикуме бывали случаи, когда заявлялось о готовности к выпуску не реальной продукции, а самого настоящего фантома!..

Не верите? Зря.

26 февраля 2021 года украинские СМИ растиражировали заявление директора государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева, согласно которому Одесский авиационный завод до конца 2021 года начнет на регулярной основе собирать… американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois.

«По моему мнению, для мощностей завода это более чем реальная задача, — рубанул Гусев. И добавил: — Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств».

Бравурный спич Гусева вызвал ожидаемое ликование украинской общественности, а вот авиаэкспертов он отправил в нокдаун. Почему? Потому что адаптация авиапредприятия под серийный выпуск ранее не производившегося на на нем вертолета — дело крайне непростое и затратное, а уж если вертолет иностранный — непростое и затратное вдвойне.

Однако это еще не все. Самым «восхитительным» оказались два других момента.

Во-первых, выпуск Bell UH-1 Iroquois начался еще в конце 1950-х, что позволило этим вертолетам стать настоящей «иконой» войны во Вьетнаме. То есть концепция этой машины, мягко говоря, не нова и находится где-то на одном уровне с Ми-2.

А во-вторых, на самом Одесском авиазаводе никто и слыхом не слыхивал о какой-либо подготовке к выпуску Bell UH-1 Iroquois. И уж тем более о том, что организация производства вертолетов находится на завершающей стадии.

Дальше — веселее.

Слухи о странной сенсации имени Гусева докатились до Соединенных Штатов и вызвали большое удивление у руководства американской компании Bell Helicopter Textron. 3 марта представители компании сообщили, что не выдавали «Укроборонпрому» или иным хозяйствующим субъектам Украины лицензию на производство Bell UH-1 Iroquois. Ну, то есть американцы при случае не прочь с «Укроборонпромом» посотрудничать, но ведь даже соответствующего запроса от господина Гусева не было!..

Таким образом, какой фантом собирался выпускать Гусев на Одесском авиазаводе и вообще собирался ли — до сих пор непонятно. Разочарованные украинцы ждут от директора госконцерна объяснений, но тот отмалчивается. По крайней мере, пока.

Получается, что соврать глава «Укроборонпрома» может, а сознаться в этом — нет. Да и вообще, вы же помните, да? «Если побед нет — их выдумывают!»

Вот такие вертолетные чудеса украинского ОПК, понимаете ли.