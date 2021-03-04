Посольство РФ в Германии помогает русским немцам, у которых отняли детей

Посольство России в Германии продолжает помогать русским немцам, у которых власти ФРГ отняли троих детей. По данным ФАН, российские дипломаты продолжают держать плотный контакт с Юлией Зайберт — матерью троих изъятых детей. В частности, они консультируют их, разъясняют порядок действий в сложившейся ситуации и помогают с оформлением документов. Так, дипломаты перевели с немецкого на русский язык свидетельства о рождении детей 2016 и 2019 г. р.

Ранее ФАН сообщал, что в дом к российской семье Зайберт вломились полицейские, чтобы изъять детей. По словам супругов, стражи порядка неправомерно применили к ним силу. Они считают, что малышей забрали под надуманным предлогом, и не исключено, что «постарались» соседи, которые просто оболгали их.