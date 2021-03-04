Житель Ленобласти обнаружил окровавленный труп соседа

Санкт-Петербург, 4 марта. Мертвого жителя Ленобласти обнаружили с огнестрельным ранением, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Житель города Тихвин обратился в полицию, когда обнаружил соседа по комнате мертвым. Перед произошедшим он слышал звук выстрела. Прибывшие правоохранители осмотрели труп. Тело лежало на кровати, на полу находилось ружье. Погибший получил ранение в область груди.

Жертвой оказался 42-летний уроженец Анапы. Соседи рассказали, что он снимал комнату один и в последнее время начал злоупотреблять спиртными напитками. При осмотре места происшествия следователи не обнаружили следов борьбы, а также признаков волочения трупа. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Недавно труп мужчины обнаружили в раздевалке МХТ им. Чехова. Погибшим оказался инженер нижней механизации сцены. Работнику было 60 лет, сообщало издание РИАМО.