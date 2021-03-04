Тайная внучка покойного Владимира Коренева подтвердила родство с актером

Москва, 4 марта. Дочь внебрачного сына актера Владимира Коренева, скончавшегося от последствий коронавируса, подтвердила, что она действительно является внучкой покойного артиста.

В свое время Коренев прославился благодаря фильму «Человек-амфибия». Роль в кино принесла ему небывалый успех у противоположного пола. Предполагается, что актер имел за спиной несколько романов, от которых у него остались внебрачные наследники.

Официально Коренев был женат на артистке Алевтине Константиновой. В этом браке на свет появилась дочь актерской пары Ирина. Однако после смерти Коренева, скончавшегося 2 января 2021 года, начали объявляться его непризнанные дети, передает «Вечерняя Москва».

Первой в этом списке оказалась жительница Томска Евгения Харькова. ДНК-тест подтвердил, что она действительно имеет родство с артистом.

Затем стало известно о внебрачном сыне актера Алексее Куранове. Молодой человек тоже хотел стать артистом, но в итоге его судьба сложилась трагически. Он стал членом преступной группировки, успел отбыть наказание в тюрьме, а в 1997 году был найден мертвым в лесу. Однако у Куранова осталась дочь Тамара.

Авторы программы Андрея Малахова «Прямой эфир» нашли уже повзрослевшую тайную внучку Коренева. Тамара согласилась пройти ДНК-тест. Экспертиза подтвердила, что она с вероятностью 99% является родственницей актера.

У Алексея Куранова также осталась дочь Юлия от первой жены. Бывшая супруга внебрачного сына Коренева говорила, что неофициальные внуки не будут бороться за наследство артиста.