Россияне стали чаще приобретать автомобили в феврале

Москва, 4 марта. Рынок легковых и коммерческих автомобилей увеличился на 1% в феврале текущего года. В январе продажи машин снизились на 4,2%.

По мнению председателя правления «Авилона» Андрея Павловича, на автомобильный рынок сильно влияет нехватка транспортных средств. Для жителей России стали менее доступны Cadillac, Volkswagen, Hyundai, Audi и Jaguar Land Rover. В марте ситуация не изменится. Эксперт считает, что дефицит машин может продлиться до лета, передает «Коммерсантъ».

Большинство россиян, планировавших купить автомобиль, отметили, что избытка продукции нет, а цены продолжают увеличиваться. Это привело к росту авторынка в феврале, добавил глава Автоdom Андрей Ольховский. Спрос вырос в связи с ожиданием их подорожания, в частности, из-за перспектив повышения утилизационного сбора, резюмировал директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» ранее озвучили средневзвешенную стоимость нового легкового автомобиля в России. Средняя цена новой машины на рынке в начале года составила 1 млн 803 тысячи рублей.