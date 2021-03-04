Бомж с подельником похитили молодого мужчину в поселке под Петербургом

Санкт-Петербург, 4 марта. Двоих преступников задержали по горячим следам после похищения мужчины из частного дома в поселке Плодовое Приозерского района Ленобласти.

О преступлении в полицию сообщили соседи. По их словам, к расположенному рядом с ними дому приехали двое мужчин, они избили сожителя проживающей там женщины, насильно вывели его на улицу, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам похитители были задержаны. Один из них оказался лицом без определенного места жительства, второй живет в городе Приозерске. В отношении мужчин возбудили дело о похищении человека. В настоящее время оба находятся в изоляторе временного содержания.