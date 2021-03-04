Американский конгресс решил ограничить самоуправство Джо Байдена

Вашингтон, 4 марта. Ракетный удар по Сирии был решением самого президента США Джо Байдена, не согласованным ни с кем, заявили в конгрессе. Там хотят ограничить военные полномочия президента.

Американский телеканал Fox News со ссылкой на администрацию Байдена раскрыл подоплеку недавнего ракетного удара США по Сирии. В конгрессе заявили, что президент Байден не проводил консультаций с другими ветвями власти и приказ атаковать исходил лично от него. Возмущенные этим решением конгрессмены намерены ограничить военные полномочия президента США и не допустить такого самоуправства в будущем.

Ранее, в 1991 и 2002 году конгрессом были приняты законы, дающие чрезвычайные полномочия президенту на управление армией США. Теперь же конгресс намерен забрать эти полномочия обратно, обеспокоенный жаждой власти хозяина Белого дома.

«Авиаудары, нанесенные по Сирии на прошлой неделе, показывают, что исполнительная власть всегда будет стремиться к расширению своих полномочий. Я призываю конгресс и Администрацию президента США вместе с ним наконец показать народу, что статьи 1 и 2 нашей конституции работают, и ветви власти по таким вопросам должны работать вместе», — подчеркивает один из авторов нового законопроекта Тим Кейн.

Это уж не первый случай, когда Конгресс США пытается лишить президента права на принятие серьезных военных решений. Однако ранее подобные инициативы носили однопартийный характер. Авиаудар по Сирии сплотил республиканцев и демократов, боящихся новых проявлений власти президента Соединенных Штатов.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о продлении американскими властями антироссийских санкций из-за Крыма и якобы отравления блогера Алексея Навального.