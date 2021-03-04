Матвиенко напомнила о построенном за месяц в Дагестане многокилометровом канале

Махачкала, 4 марта. Республика Дагестан остается единственным регионом России, который удостоен ордена Трудового Красного знамени РСФСР. Об этом на заседании Совета Федерации напомнила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Она отметила, что высокая награда была вручена республике 100 лет назад. Тогда властями страны был отмечен ударный труд дагестанцев при строительстве многокилометрового оросительного канала.

«Хочу напомнить, что Дагестан является единственным регионом, награжденным орденом Трудового Красного знамени РСФСР. Почти 100 лет назад дагестанцы за 28 дней построили 50-километровый оросительный канал, который работает до сих пор. Ударный труд — одна из традиций земли Дагестана», — сказала Матвиенко на «часе региона» в Совете Федерации.

В период с 1 по 3 марта в верхней палате парламента прошли Дни Республики Дагестан. Они были приурочены к празднованию 100-летия образования Дагестанской АССР.

Всего за время существования Орден Трудового Красного знамени был вручен 78 городам страны и более чем миллиону человек и трудовых коллективов различных предприятий. Среди регионов награды был удостоен только Дагестан.

В конце 1921 года в республике был построен Канал имени Октябрьской революции. Он функционирует до сих пор, обеспечивая поливной водой большую часть муниципалитетов Дагестана. К строительству объекта ежедневно привлекалось 3,5 тысячи человек, за время работ с помощью кирок и лопат было перемещено более 16 тысяч кубометров земли. Орден Трудового Красного знамени был вручен региону 16 февраля 1922 года.

Сегодня протяженность Канала имени Октябрьской революции составляет около 230 километров. Он берет начало в окрестностях города Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Махачкалы и трех районов республики.

Ранее ФАН сообщал, что на Днях Дагестана в Совете Федерации будут озвучены ряд проблем, требующих помощи федерального центра. В частности, власти региона рассчитывают получить финансирование на проведение мероприятий по мониторингу оползневых и сейсмических процессов на территории региона и переселению граждан из домов, возведенных на потенциально опасных для жизни землях.