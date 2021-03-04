В России предложили поздравлять женщин с 8 Марта 13-й зарплатой

Москва, 4 марта. Инициатива о выплате работающим женщинам на 8 Марта 13-й зарплаты в качестве подарка поступила от партии «Коммунисты России».

Представители партии предложили обязать работодателей на законодательном уровне выплачивать сотрудницам компаний подарочную 13-ю зарплату на Международный женский день. Мера окажет социальную поддержку трудящимся женщинам. Об этом рассказал РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин. Инициативу направили в Государственную думу РФ.

Если в парламенте одобрят предложение, то Россия будет первой страной в мире, где женщина на 8 Марта будет получать подарок от государства в качестве социальной поддержки, объяснил Сурайкин. Также он отметил, что аналогичным способом можно поздравлять сотрудников организаций на 23 Февраля.

Психолог Анастасия Давыдова в преддверии 8 Марта рассказала, почему женщине не следует намекать, какой презент она хочет получить на праздник. Она считает, что близкий человек сам поймет, что хочет вторая половинка в подарок.