«Скоро все закончится»: Песков необычно поздравил женщин с 8 Марта

Москва, 4 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оригинально поздравил коллег с наступающим 8 Марта.

Свое поздравление для женщин пресс-секретарь главы государства разослал по электронной почте.

«Весна пришла! Скоро все закончится, и все будет хорошо!», — написано в поздравлении Пескова от руки.

Он также пожелал женщинам солнца, здоровья, счастья и красоты. Открытка украшена изображением цветов, также внизу стоит автограф представителя Кремля. Кому конкретно адресованы поздравления, не указывается.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с главой компании Tesla Илоном Маском, который предложил Владимиру Путину пообщаться в Сlubhouse. Представитель Кремля назвал эту историю «недоразумением».