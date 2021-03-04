В ДНР обвинили Киев в усилении эскалации военного конфликта

Донецк, 4 марта. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские власти усиливают эскалацию военного конфликта против республики.

Говоря об обстановке на линии соприкосновения в Донбассе, Пушилин отметил, что «без превентивных мер не обойтись». Ранее глава республики заявлял, что военнослужащие ДНР готовы к новому витку эскалации с Украиной. По его словам, нельзя оставлять безнаказанными обстрелы мирных городов со стороны ВСУ.

Оборонное ведомство ДНР 3 марта разрешило военнослужащим вести упреждающий огонь на подавление огневых точек противника на линии фронта. Такое решение было принято властями из-за участившихся обстрелов территории республики.

Позднее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что украинская армия будет зеркально отвечать на обстрелы со стороны ополченцев.