ФСБ пресекла теракт на объекте энергетики в Калининградской области

Калининград, 4 марта. В Калининградской области задержан россиянин, готовивший теракт на объекте энергетики, при обысках у него нашли самодельную бомбу, сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным силового ведомства, мужчина также вербовал жителей региона для участия в террористической деятельности. Теракт он планировал по мотивам ненависти к правительству РФ.

По месту жительства у задержанного также нашли инструкции по изготовлению СВУ, компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении органов законодательной и исполнительной власти. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.