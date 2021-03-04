Давид Манукян мечтает о встрече с Бузовой после расставания

Москва, 4 марта. Популярный блогер Давид Манукян, известный как Дава, рассчитывает встретиться с бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой после скандального расставания.

Звезда телепроекта «Дом-2» объявила о расставании с Манукяном в конце января. Слухи о разногласиях между влюбленными стали появляться еще раньше — в день рождения певицы пара сильно повздорила. Видео с их перепалкой попало в Сеть.

С момента расставания прошло полтора месяца. На своей странице в Instagram блогер намекнул, что надеется на встречу с Бузовой, когда утихнет буря эмоций. Видимо, Дава считает, что между ним и певицей осталась какая-то недосказанность.

«Вроде нужно бы и высказаться, а вроде и нельзя. Короче, на душе столько всего. Надеюсь, когда-нибудь посидим вместе и поговорим душевно», — написал блогер.

Манукян и Бузова тайно начали встречаться в 2019 году. Когда их отношения раскрылись, влюбленные не стали скрывать чувства. Новый 2021 год пара отпраздновала вместе, а уже через несколько недель рассталась. Звезда обвинила возлюбленного в побоях и изменах. Блогер долго отмалчивался, не комментируя ситуацию, сообщает «Вечерняя Москва».