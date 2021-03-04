В Вашингтоне выдвинули условия Москве по избежанию очередных санкций

Москва, 4 марта. США пригрозили России новыми санкциями по Алексею Навальному, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона, касающихся химического оружия.

Госдеп Соединенных Штатов потребовал задекларировать и уничтожить российскую необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением. Исходя из заявления Вашингтона, таким образом США «дают шанс» Москве избежать новых санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — говорится в обращении Госдепа.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что обвинения США в адрес России не имеют под собой реальных фактов и используются для оказания политического давления на Москву.

Напомним, Вашингтон обвиняет РФ в «отравлении» Алексея Навального ядом «Новичок», несмотря на то, что в ОЗХО не обнаружили никаких запрещенных веществ в организме скандального российского блогера.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о продлении антироссийских санкций со стороны США на год из-за Крыма. По информации телеканала «360», под них попали семь высокопоставленных представителей российских властей. В то же время санкции Евросоюза, вынесенные против Москвы из-за ареста Алексея Навального, как и предполагалось, затронут конкретных персоналий, пишет Infox.