Злоумышленники взломали страницу президента Киргизии

Бишкек, 4 марта. Неизвестные лица получили доступ к странице главы Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook, сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

По ее словам, хакеры также оставили несколько комментариев от имени киргизского лидера.

«Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook», — сказала она.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что Жапаров толерантно относится к любым высказываемым мнениям. Поэтому президент никогда не позволяет себе подобные изречения, подытожила Байтерек.

Ранее стало известно, что глава Киргизии провел официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. После мероприятия он заявил, что республика продолжит планомерное развитие стратегического партнерства с Москвой.