Житель Благовещенска месяцами избивал своих детей

Благовещенск, 4 марта. Мужчина, месяцами избивавший своих четверых детей, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.

По данным правоохранителей, 40-летний многодетный отец на протяжении восьми месяцев издевался над беззащитными детьми и причинял им психологические страдания. Против него возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетних. Кроме того, следователи проверяют действия надзорных органов. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Аналогичный инцидент произошел в Оренбуржье. Местный житель систематически избивал маленьких сыновей своей сожительницы, ставил на горох и заставлял есть бумагу. Мать мальчиков не пыталась их защитить, сообщало РИА56.