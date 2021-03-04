Политолог о деле Короткова: Нужно знать, насколько журналист чист или прогнил

Дело журналиста АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета» Дениса Короткова является очень важным фактором для российского общества, которое должно знать, является ли он инструментом иностранного влияния. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Роман Романов.

Дело Короткова

Следствие проверяет Короткова на связь с террористической организацией ИГИЛ1 (деятельность запрещена на территории РФ).

Ранее ФАН сообщал, что журналисты «Новой» Вади эль-Хайек и Денис Коротков поддерживают контакты с сирийскими джихадистами. Об этом сообщил один из боевиков, который ранее воевал на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии.

Впервые информация о том, что Денис Коротков может сотрудничать с террористами «Исламского государства»1, появилась в Telegram-канале Directorate4 10 сентября 2017 года. Там опубликовали фотографии ликвидированного в Сирии боевика ИГИЛ. На снимке рядом с его трупом лежали распечатанные на официальных бланках террористической организации публикации «Фонтанки» за авторством Дениса Короткова. На одном из листков был написан личный телефонный номер петербургского журналиста.

Щупальца гидры

Как отметил Роман Романов, дело Дениса Короткова является очень важным фактором для российского общества. Необходимо понимать, что журналистская работа подразумевает высокую интеллектуальную деятельность. И она становится вдвойне опасной, когда в эту деятельность начинают вмешиваться инструменты иностранного влияния.

«И очень опасно становится, когда этими инструментами иностранного влияния являются террористические организации, деятельность которых полностью запрещена на территории России. История с Денисом Коротковым важна по одной простой причине — мы должны понять, насколько глубоко в нашу интеллектуальную сферу могут запустить свои щупальца такие организации, как «Исламское государство». Все-таки это крайне деструктивные структуры, задача которых разрушение государства под названием «Россия», — пояснил Роман Романов.

Политолог уверен, необходимо выяснить, насколько российская интеллектуальная и творческая элита и журналисты поддаются иностранному влиянию. Дело Короткова в любом случае необходимо довести до конца.

«Реальное расследование просто необходимо. Нам всем нужно понимать, насколько глубоко гидра влияния террористических организаций, насколько сильно распространены экстремистские идеи среди интеллектуальной элиты России. Все же журналисты крупных изданий — это не какой-то блогер, который пишет в небольшом аккаунте в ЖЖ. Нет, это представители настоящей интеллектуальной элиты. И нужно понимать, насколько она чиста или прогнила», — заключил Роман Романов.

Напомним, Коротков, помимо всего прочего, выпустил на «Фонтанке» статью «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику». В ней на примере героя России Романа Филипова, погибшего в Сирии, журналист из Петербурга показал, как получить личные данные любого военнослужащего Вооруженных сил РФ, воспользовавшись дефектом сайта Минобороны.

Циничная публикация Короткова вызвала большой общественный резонанс, так как его подробной инструкцией могли воспользоваться террористы для совершения преступлений в отношении тех военных, которые находились в командировке в Сирии, а также против членов их семей. И с большой долей вероятности можно говорить о том, что именно это вскоре после выхода материала и произошло.

1 Организация запрещена на территории РФ.