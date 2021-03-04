Священник за 12 лет растлил 53 мальчиков в Еврейской автономной области

Биробиджан, 4 марта. Дело против настоятеля и звонаря храма, обвиняемого в том, что за 12 лет он растлил 53 мальчиков, направили в суд. О завершении расследования стало известно еще в конце 2020 года.

Жительница ЕАО обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить 39-летнего священника на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. После задержания правоохранители провели у него розыск и изъяли коллекцию предметов, подтверждающих его причастность к преступлениям.

Следствие полагает, что насиловать детей злоумышленнику помогал его помощник — 26-летний звонарь. Работу с послушниками он вел с 2007 года. Оба подозреваемых находятся под стражей с момента задержания.