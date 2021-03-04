Захарова объяснила, почему США рассматривают ряд стран как соперников

Москва, 4 марта. Власти США рассматривают ряд стран как соперников, если эти государства составляют им конкуренцию, заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, здесь кроется фактор, который должен демонстрировать союзничество США и Запада, а также фактор проигрываемой конкуренции, которую они не могут вести на общепринятых основах.

«Сдерживание России — та же самая цель, та же самая задача: не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чем-то опережать, на равных в чем-то соперничать, опять же на международно-правовой, законной основе», — поделилась мнением официальный представитель министерства.

Захарова добавила, что аналогичная ситуация складывается у Америки в отношениях с Китаем.

Ранее в МИД России заявили, что Запад не рассматривает российских оппозиционеров в качестве серьезных политических фигур, так как считает их инструментом давления на Москву.