Любители мясных блюд чаще страдают от хронических заболеваний

Оксфорд, 4 марта. Частое употребление мясных продуктов связано с развитием заболеваний сердца. Об этом рассказали ученые из Великобритании.

Пристрастие к животной пище может быть связано с увеличением риска развития диабета на 30%, поделились эксперты из Оксфорда. К такому выводу ученые пришли во время изучения медицинских карточек почти полумиллиона граждан Соединенного Королевства.

Люди, которые в день съедают 70 граммов мяса, на 15% более склонны к развитию проблем с сердцем. Вдобавок к этому, если ежедневный рацион человека будет увеличиваться на 30 граммов птицы, то риск появления диабета увеличивается на 14%.

Треть тяжелых случаев COVID-19 связана с ожирением. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое ранее проводилось специалистами из Университета Тафтса. Исследователи изучили данные 907 тысяч пациентов.