Врачи из Твери спасли беременную пациентку со 100%-ным поражением легких

Тверь, 4 марта. Сотрудникам Тверской областной клинической больницы удалось спасти беременную женщину, которая поступила в стационар со 100%-ным поражением легких.

Беременная пациентка была госпитализирована с коронавирусной инфекцией в январе. Врачи выявили у нее 100%-ное поражение легких. Об этом рассказали в пресс-службе больницы на официальной странице в Facebook. Женщине экстренно провели кесарево сечение. Ребенка назвали Мишей. Он выжил и в течение месяца находился в Областном клиническом перинатальном центре им. Е. М. Бакуниной.

Пациентка лежала в реанимации 35 суток после родов. Из них 21 день она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и еще 14 находилась на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Последний способ лечения применяется для спасения пациентов с тяжелой формой коронавируса, которым не помогает подключение к ИВЛ. Лечение оказалось успешным, и женщину выписали.

До этого медики из больницы в Челябинске спасли беременную пациентку, которая была госпитализирована с полным поражением легких. Врачи боролись за жизнь женщины целый месяц.