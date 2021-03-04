Захарова: в отношении политики США нужно исходить из реальных поступков

Москва, 4 марта. США будут видеть соперника в стране, если она составит им конкуренцию в любой сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о соперниках Вашингтона.

«Я верю в Бога, а что касается политики США, нужно сохранять критическое мышление и исходить из реальных поступков. Основным врагом они будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо, так сказать, фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, которую они не могут вести на общепринятых основах», — заявила Захарова.

По ее словам, сдерживание России направлено на то, чтобы не дать стране возможность конкурировать с Вашингтоном на равных. Представитель МИД РФ отметила, что те же проблемы прослеживаются и в отношении Китая.