Подпольные казино с миллионным оборотом накрыли в Севастополе

Севастополь, 4 марта. Нелегальные казино на улице Леваневского и проспекте Победы накрыли сотрудники правоохранительных органов в Севастополе.

Сумма незаконной выгоды владельцев подпольных игровых казино составила более 8,5 миллиона рублей. В казино работали девять наемных сотрудников. Работу заведений пресекли сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии.

В ходе обысков, которые были проведены в помещениях клубов и в квартирах их работников, правоохранители изъяли более 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, деньги, видеооборудование.

По данному факту были возбуждены уголовные дела о незаконной организации и проведении азартных игр, в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.1 ст. 171.2 и ч.3 ст. 171.2 УК РФ). В рамках расследования был назначен ряд технических экспертиз и других исследований, устанавливается круг лиц, причастных к организации работы нелегальных казино.