Эвакуированная девочка вернулась в охваченный огнем дом и погибла под Пензой

Пенза, 4 марта. Деревянный дом почти полностью сгорел в городе Кузнецке, шестилетняя девочка погибла, передает источник ФАН в экстренных службах.

Трагический инцидент произошел на улице Белинского: сгорел срубовой дом. Отец успел вывести из огня троих детей, однако девочка, вероятно, от испуга забежала обратно. Ее тело пожарные нашли в дальней комнате. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Многодетная семья состояла на учете в социальной службе и входила в группу риска, сообщили в ГУ МЧС по региону. Родителям неоднократно предлагали установить автономный дымовой пожарный извещатель, однако они отказались. В этом же доме в конце ноября 2020 года также произошел пожар из-за неисправной электропроводки.

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме под Тюменью, сообщало агентство URA.RU. Личность жертвы в настоящий момент устанавливается, проводится проверка.