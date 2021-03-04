Киев, 4 марта. ВСУ будут зеркально отвечать на обстрелы со стороны ополченцев, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

Ранее стало известно о предоставлении командованием Народной милиции ДНР разрешения для военнослужащих армии республики на ведение упреждающего огня на подавление огневых точек противника в связи с увеличением плотности огня в регионе. По словам Кравчука, в Киеве такие заявления расценивают в качестве угрозы срыва перемирия.

«Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода», — сказал он.

Экс-президент Украины переложил ответственность за нарушение режима тишины в регионе на ЛНР и ДНР. Кравчук заявил, что в Донбассе «отказываются от установленной тишины» и комплекса мероприятий, одобренных Совбезом ООН.

Ранее глава отделения СДД в УрФО Максим Хлопин в интервью Infox заявил, что российские военные за сутки могут прибыть в ДНР, если Украина начнет наступление на Донбасс. Также стало известно о разрешении командования армии ДНР для военнослужащих на ведение упреждающего огня по позициям ВСУ, говорится на сайте телеканала «360».

При этом киевские силовики сами понимают, что сражаться им не за что — по мнению экс-бойца ВСУ, Украина вступила в период «руины».