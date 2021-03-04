Бывшая жена Александра Маршала опровергла его госпитализацию

Москва, 4 марта. Директор певца Александра Маршала Наталья Минькова опровергла информацию о госпитализации музыканта в комментарии ФАН.
В Telegram-каналах распространились сообщения, что Маршал якобы попал в больницу в Подмосковье в предынсультном состоянии. Говорилось, что музыканту будто бы стало плохо в его доме в Барвихе, поэтому ему срочно пришлось вызывать врачей.
«Господи, ничего это не соответствует (действительности. — Прим. ред.). Человек уже не может просто в больницу зайти, ну это просто катастрофа! Все с ним в порядке», — прокомментировала подобные сообщения Наталья Минькова.