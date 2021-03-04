Политолог Мухин объяснил, что удержало Украину от распада

Киев, 4 марта. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин назвал Минские соглашения единственным документом, удерживающим Украину от развала и потери Донбасса.

По словам эксперта, Киев разжигает гражданскую войну, отрицая и игнорируя минские договоренности. Мухин назвал это «суицидальными действиями» Киева, за которыми с удивлением наблюдают Россия, Франция и Германия. Невозможно спасти утопающего, если он не хочет этого сам, добавил политолог.

Мухин напомнил, что Россия не является стороной Минских соглашений, поэтому слова в адрес Москвы звучат глупо. Россия лишь гарантировала выполнение договоренностей, и продолжает выполнять свои обязанности, в отличие от Берлина и Парижа, подчеркнул он.

«С Украиной все понятно: она и не планировала выполнять Минские соглашения, создавая тем самым для себя опасную ситуацию», — считает Мухин.

В вопросе признания ЛНР и ДНР Россия остается в правовом пространстве, но если случится эскалация конфликта, признание произойдет, резюмировал эксперт.

Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что у армий ДНР и ЛНР лопнуло терпение, поэтому они начнут вести огонь на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков.