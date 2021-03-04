МИД РФ заявил о масштабной поддержке несистемной оппозиции со стороны Запада

Москва, 4 марта. Запад развернул широкомасштабную поддержку несистемной оппозиции в России, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова.

По словам Захаровой, поддерживающая санкции Запада российская несистемная оппозиция является не демократами, а агентами влияния. На Западе же закрывают глаза на собственные внутренние проблемы, вмешиваясь в дела другой страны, подчеркнула она.

Ранее в МИД России заявили, что Запад не рассматривает российских оппозиционеров в качестве серьезных политических фигур, считая их «бесконечным инструментом» для давления на Москву.