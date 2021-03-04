Белый дом пообещал ответ на атаку базы ВВС США в Ираке

Вашингтон, 4 марта. США не будут стесняться с ответом на удар по своей авиабазе в Ираке. Сейчас в Белом доме оценивают последствия атаки.

Накануне Пентагон подтвердил факт ракетной атаки на базу США в Ираке. По военному объекту было выпущено 13 ракет. По словам военнослужащих Ирака, которые несут службу вместе с американцами на базе «Айн аль-Асад», атака не привела к большому ущербу.

Позже стало известно, что в результате обстрела скончался по меньшей мере один американский военнослужащий. Он служил по контракту. Как отметили в Пентагоне, в ходе ракетного обстрела военный вместе с сослуживцами перешел в укрытие. Когда поблизости начали взрываться ракеты, у мужчины случился сердечный приступ от страха. В результате контрактник скончался.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, официальный представитель сил коалиции в Ираке уточнил время атаки — она произошла около семи утра.