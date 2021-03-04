ВCУ устанавливают мины на полях у линии соприкосновения сторон в Донбассе

Луганск, 4 марта. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские силовики минируют поля в районе села Орехово, что у линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Украинские военнослужащие установили около 150 противотанковых мин на окраине села Орехово, что находится под контролем Киева, рассказали в Управлении Народной милиции ЛНР.

«Боевики 14-й бригады ВСУ установили 250 противотанковых мин ТМ-62 на двух полях вблизи населенного пункта Орехово», — сообщил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства Луганской Народной Республики.

Военнослужащие ВСУ своими действиями ставят под угрозу жизни мирных жителей, добавили в Народной милиции ЛНР. Кроме того, установка мин на территории сельскохозяйственных угодий сорвет весеннюю посевную.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Украинское руководство начало военную операцию в регионе после того, как Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости. Жертвами гражданской войны в Донбассе стали более 13,3 тысячи человек, сообщили в ООН.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, армии Донецкой и Луганской народных республик в ответ на обстрелы со стороны ВСУ начнут вести огонь на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков.

По данным Infox, посол ОБСЕ Пьер Морель потребовал от Украины конструктивного диалога с представителями ДНР и ЛНР по урегулированию ситуации в Донбассе.