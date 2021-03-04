Экспортные ограничения могут привести к диверсификации поставок зерна

Москва, 4 марта. Введение ограничений на экспорт пшена из России может привести к диверсификации поставок. До принятия тарифов Грузия была четвертой страной по закупкам отечественного зерна.

В январе на территорию Грузии поставлены рекордные 215 тысяч тонн пшеницы, что соответствует четвертому месту среди импортеров после Турции (636,1 тысячи тонн), Египта (471,3 тысячи тонн) и Пакистана (225,6 тысячи тонн), согласно данным обзора «Совэкона».

Директор издания Андрей Сизов допускает, что часть зерна из Грузии в будущем будет реэкспортирована, что может стать попыткой обойти экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу из России. По его словам, грузы из грузинского порта Поти можно быстро перенаправить на небольших судах в Турцию.

В беседе с журналистами экономист Василий Колташов не исключает продление ограничений на экспорт зерна и другой сельхозпродукции из России. Соответствующие меры могут действовать в течение десятилетий, резюмировал эксперт.