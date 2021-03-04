Житель Ленобласти нашел своего соседа в луже крови

Санкт-Петербург, 4 марта. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства гибели двух людей, которых нашли мертвыми в квартире.

В полицию обратился сосед погибших. Он зашел проведать знакомого, который проживал в квартире на Шоссейной улице в поселке Бугры, и увидел открытую дверь. Заглянув внутрь, он обнаружил лежащие трупы женщины и мужчины на полу. Тела были окровавленные. Квартира при этом была разгромлена — мебель и другие вещи перевернуты.

На место происшествия незамедлительно выехали стражи порядка. Они зафиксировали у погибших множественные раны, гематомы и ссадины на теле. С места происшествия были изъяты мобильные телефоны и бутылка с уксусом. Ведется расследование, оперативникам предстоит выяснить, кто причастен к убийству пары.