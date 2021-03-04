Минсельхоз назвал сроки восстановления производства яиц и мяса птицы в РФ

Москва, 4 марта. Российское производство яиц и мяса птицы полностью восстановится к маю 2021 года. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства России.

По словам представителей ведомства, это будет дополнительно способствовать стабилизации цен на данную продукцию.

На текущий момент на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения, отмечается в сообщении Минсельхоза. Это обусловлено ростом объемов потребления мяса птицы и яиц как наиболее доступных источников животного белка, а также снижением уровня производства на фоне ухудшения эпизодической ситуации, отметили в министерстве.

В целях поддержки производителей Минсельхоз планирует повысить лимит по льготным краткосрочным кредитам для птицефабрик с одного до 1,5 миллиарда рублей на одного заемщика. Чтобы сократить зависимость отрасли от импортных инкубационных яиц, в России будут развивать собственное производство.

Российские птицеводы информировали о дефиците инкубационных яиц. Это может привести к снижению объемов производства и росту цен на готовую продукцию, сообщили крупнейшие представители отрасли на встрече с главой Минсельхоза Дмитрия Патрушева.