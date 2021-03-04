Сенат США рассмотрит вопрос ограничения власти президента в применении военной силы

Вашингтон, 4 марта. Американские сенаторы после очередного удара США по территории Сирии внесли законопроект, ограничивающий полномочия президента в применении военной силы.

Авторами инициативы стали сенаторы Тим Кейн и Тодд Янг от Демократической и Республиканской партий США.

Поводом для законопроекта стало нанесение ударов по Сирии американскими военными, которые действовали по приказу президента США Джо Байдена.

Законопроект об ограничении полномочий президента США в применении военной силы будет способствовать ограничению действия резолюций 1991 и 2002 годов, «которые стали основой для войны против Ирака». Авторы законопроекта считают, что именно из-за этих резолюций США постоянно находятся «на пороге войны».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, а также министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф осудили действия США на территории САР.