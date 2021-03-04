Sohu: России следует готовиться к жесткой борьбе за Шпицберген

Пекин, 4 марта. Американцы заручились поддержкой Норвегии и других союзников по НАТО, чтобы «вытеснить» Россию с архипелага Шпицберген, пишет китайское издание Sohu.

Перевод статьи представляет «ПолитРоссия«. Как отмечают китайские аналитики, Норвегия, хотя и является страной-членом НАТО, всегда держалась в стороне от геополитической конфронтации между Западом и Россией. Но в последние годы в Осло решили сменить курс. Подтверждением этого предположения является размещение стратегических бомбардировщиков США на норвежской авиабазе Орланд.

«Авиабаза Орланд расположена в непосредственной близости от западных границ России. Размещение американских бомбардировщиков в Норвегии является сигналом для Москвы — ее предупреждают о грядущих переменах», — пишут китайские аналитики.

По мнению автором Sohu, России следует готовиться к противостоянию с НАТО и Норвегией на архипелаге Шпицберген. Контроль над этим районом дает доступ к запасам нефти, газа и рыбным ресурсам. Вероятно, американцы и норвежцы могут попытаться вытеснить Россию с архипелага.

Помимо экономической выгоды, размещение соответствующей инфраструктуры на Шпицбергене позволит контролировать крупнейшие морские пути и авиационное сообщение в северных регионах. Однако потеснить Россию будет довольно непростой задачей, так как Москва к такому развитию событий хорошо подготовлена. Российские стратегические бомбардировщики регулярно облетают Баренцево, Норвежское и Балтийское моря в рамках противодействия США.

Федеральное агентство новостей сообщало, что американское военное командование разместило в Норвегии стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, будущей целью которых станут Россия и Арктика.

Как сообщал Infox, глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен ранее заявил, что война с Россией - это самое страшно, что может случиться с НАТО.