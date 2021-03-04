Израильские ученые обнаружили негативные последствия коронавируса для сосудов

Тель-Авив, 4 марта. Белки коронавируса могут оказывать негативное влияние на сосудистую систему. К такому выводу пришли израильские ученые в ходе проведенного исследования.

Специалисты из Тель-Авивского университета обнаружили, что белки SARS-CoV-2 при поражении клеток эндотелия стенок сосудов способны вызывать повышенную коагуляцию и воспаление.

Согласно результатам научной работы, развитие тяжелого заболевания с прогрессирующим поражением легких и гипертрофированным иммунным ответом зафиксировали у примерно 30% пациентов.

При этом многие из известных патологий, таких, как цитокиновый шторм или сердечная недостаточность, могут быть связаны с повышенной коагуляцией крови и дисфункцией сосудов. Кроме того, 70% белков SARS-CoV-2 провоцируют происходящие в проницаемости эндотелия существенные изменения.

Американские исследователи совместно с бельгийскими коллегами также выяснили, что новые мутации COVID-19 не влияют на тяжесть течения заболевания. Появившиеся штаммы могут быть заразны, но их патогенность осталась неизменной.