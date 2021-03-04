Полиция США получила информацию о возможном штурме Капитолия

Вашингтон, 4 марта. Правоохранителям американского Капитолия сообщили о возможном сговоре с целью штурма здания 4 марта. Об этом рассказали в ведомстве.

В связи с этим в Капитолии значительно усилили безопасность. Создали дополнительные заграждения и повысили число личного состава охраны.

«Мы получили разведывательную информацию, которая показывает наличие возможного сговора неизвестной вооруженной группы с целью вторгнуться в Капитолий в четверг, 4 марта», — отметили в ведомстве.

Некоторые сторонники теории заговора, по информации СМИ, предполагают, что в этот день может пройти инаугурация бывшего президента США Дональда Трампа «с его последующим возвращением к власти».

Ранее сообщалось, что 46% республиканцев готовы примкнуть к возможной новой партии экс-президента США Дональда Трампа.