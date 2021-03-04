Житель Парголово изнасиловал девушку и угрожал отрезать ей волосы

Санкт-Петербург, 4 марта. Ранее судимый уроженец РСО-Алании изнасиловал знакомую и пытался отрезать ей волосы, сообщил ФАН источник в правоохранительных органов.

Инцидент произошел в городе Мурино, где проживает пострадавшая. Она рассказала полицейским, что вечером мужчина позвонил ей и попросил выйти из дома. В парадной он несколько раз ударил заявительницу по лицу и приказал пройти на заднее сиденье его автомобиля.

Злоумышленник вывез жертву в поле, начал угрожать ножом и попытался отрезать прядь волос, после чего изнасиловал. Пострадавшую доставили в больницу. Подозреваемого разыскивают. Известно, что он проживает в Парголово и привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД.

В Южно-Сахалинске трое сотрудников полиции избивали задержанную девушку и угрожали ей изнасилованием, пытаясь добиться признательных показаний. Суд приговорил их к четырем годам колонии, сообщала Deita.