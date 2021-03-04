Жители Австрии доверяют «Спутнику V» больше, чем вакцине AstraZeneca

Вена, 4 марта. Австрийцы относятся к вакцине «Спутник V» от российского производителя с большим доверием, чем к препарату от AstraZeneca.

Сведения, полученные в результате исследования, предоставил Институт менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria). Специалисты проанализировали более 250 тыс. высказываний о препаратах от коронавируса в Австрии, Германии и Швейцарии. Несмотря на то, что российская вакцина еще не получила в этих странах разрешение на использование, немецкоговорящее население оценивает ее вдвое выше, чем препарат от AstraZeneca. Особенно российской вакцине доверяют в Австрии.

Первое место по уровню одобрения занимает препарат Johnson & Johnson. Затем следуют вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna. Третье место занимает российский препарат «Спутник V». Согласно данным исследования, положительные высказывания встречаются наиболее часто в социальных медиа. На этих платформах вакцина упоминается на 50% чаще, чем среди представителей СМИ.

До этого сообщалось, что вакцинация препаратом AstraZeneca учителей, полицейских и пожарных в Мадриде вызвала побочные эффекты. Почти треть представителей этих профессий не может выйти на работу из-за плохого самочувствия.