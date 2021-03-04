Спецоперация в Багдаде и снайперский обстрел в Дияле — что произошло в Ираке 3 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 3 марта и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Задержан подозреваемый в обстреле базы США в Эрбиле

Аппарат противодействия экстремизму в Иракском Курдистане сообщил о задержании причастного к обстрелу базы США 15 февраля.

Спецслужбы арестовали жителя Эрбиля Хайдера аль-Баяти. Он заявил, что в атаке на военный объект участвовали четыре человека, которые якобы действовали по приказу подразделения «Катаиб Сейид аш-Шухада». При этом ответственность за нападение ранее взяла на себя группировка «Сарайят Аулия ад-Дам».

Багдад

Спецоперация в столице

В аппарате национальной безопасности Ирака объявили о спецоперации по поимке боевиков ИГ в нескольких районах Багдада. Зона поисков включает Аль-Ябис, Басатин, Аль-Бу Шаляль и Ат-Таби.

القوات الامنية تشرع بعملية امنية في قضاء الطارمية شمالي بغدادhttps://t.co/CgDv56sGX5 pic.twitter.com/cLrAKTSDn6 — اذاعة الروضةالحسينية (@imamhussain_fm) March 3, 2021

Задержание фальшивого офицера

Управление по борьбе с преступностью в Багдаде сообщило о задержании преступника, выдававшего себя за офицера министерства обороны.

Мошенника, который представлялся бригадным командиром иракской армии, арестовали во время проверки документов на дороге.

القبض على متهمين بينهم منتحل شخصية ضابط في وزارة الدفاع @@Kd7qn8UUDrksc1U https://t.co/UBFRx7Pmru pic.twitter.com/MgNZAOuflT — وكالة قلب العراق نيوز (@Kd7qn8UUDrksc1U) March 3, 2021

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Министерство обороны США сообщило о смерти гражданского подрядчика в результате сердечного приступа после бомбардировки базы Айн Эль-Асад.

Удар по американской базе был нанесен утром 3 марта. По меньшей мере 10 ракет были выпущены с территории в восьми километрах от военного объекта.

بيان #البنتاغون :قوات الأمن العراقية موجودة في مكان الحادث وتقوم بالتحقيق#عين_الاسد



https://t.co/AVh8zZ6lMx — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 3, 2021

Центральный Ирак

Спецоперация в Киркуке и Салах эд-Дине

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил о спецоперации в районах на севере Салах эд-Дина и юго-западе Киркука. Там располагались пещеры террористов ИГ, по которым нанесли порядка 10 авиаударов иракские истребители F-16.

Ликвидированы несколько террористов. В схронах боевиков найдены 10 бочек с взрывным веществом.

بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، طائرات F_16 العراقية تشن، صباح اليوم، سلسلة ضربات جوية، في المنطقة المحصورة بين شمال صلاح الدين وجنوب غرب #كركوك، حيث وجهت 10 ضربات، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير مجموعة من الأوكار. pic.twitter.com/g6TUn8PLiL — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 3, 2021

Провинция Дияла

Военнослужащие иракской армии провели рейд в окрестностях Зур аль-Ислах неподалеку от Джаляули, во время которого попали под снайперский обстрел. В результате атаки, в которой подозревают боевиков ИГ, ранены двое солдат.

إصابة اثنين من افراد الجيش؛ بنيران قناص في "زور الإصلاح" شمال شرقي محافظة #ديالى.



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Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» сообщили о ликвидации четырех лидеров боевиков «Исламского государства» в районе Зур аль-Ислах.

Провинция Киркук

Отряды «Хашд Шааби» начали спецоперацию «Месть мучеников» по ликвидации остатков подполья ИГ на юго-западе провинции Киркук.

Рейд стартовал в районе Вади Аш-Шай. В нем также задействованы подразделения полицейского спецназа, солдаты и авиация ВВС Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.