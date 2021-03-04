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Ближний Восток

Спецоперация в Багдаде и снайперский обстрел в Дияле — что произошло в Ираке 3 марта

Арест мошенников и снайперский обстрел — что произошло в Ираке 3 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 3 марта и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Задержан подозреваемый в обстреле базы США в Эрбиле

Аппарат противодействия экстремизму в Иракском Курдистане сообщил о задержании причастного к обстрелу базы США 15 февраля.

Спецслужбы арестовали жителя Эрбиля Хайдера аль-Баяти. Он заявил, что в атаке на военный объект участвовали четыре человека, которые якобы действовали по приказу подразделения «Катаиб Сейид аш-Шухада». При этом ответственность за нападение ранее взяла на себя группировка «Сарайят Аулия ад-Дам».

Багдад

Спецоперация в столице

В аппарате национальной безопасности Ирака объявили о спецоперации по поимке боевиков ИГ в нескольких районах Багдада. Зона поисков включает Аль-Ябис, Басатин, Аль-Бу Шаляль и Ат-Таби.

Задержание фальшивого офицера

Управление по борьбе с преступностью в Багдаде сообщило о задержании преступника, выдававшего себя за офицера министерства обороны.

Мошенника, который представлялся бригадным командиром иракской армии, арестовали во время проверки документов на дороге.

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Министерство обороны США сообщило о смерти гражданского подрядчика в результате сердечного приступа после бомбардировки базы Айн Эль-Асад.

Удар по американской базе был нанесен утром 3 марта. По меньшей мере 10 ракет были выпущены с территории в восьми километрах от военного объекта.

Центральный Ирак

Спецоперация в Киркуке и Салах эд-Дине

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил о спецоперации в районах на севере Салах эд-Дина и юго-западе Киркука. Там располагались пещеры террористов ИГ, по которым нанесли порядка 10 авиаударов иракские истребители F-16.

Ликвидированы несколько террористов. В схронах боевиков найдены 10 бочек с взрывным веществом. 

Провинция Дияла

Военнослужащие иракской армии провели рейд в окрестностях Зур аль-Ислах неподалеку от Джаляули, во время которого попали под снайперский обстрел. В результате атаки, в которой подозревают боевиков ИГ, ранены двое солдат.

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» сообщили о ликвидации четырех лидеров боевиков «Исламского государства» в районе Зур аль-Ислах.

Провинция Киркук

Отряды «Хашд Шааби» начали спецоперацию «Месть мучеников» по ликвидации остатков подполья ИГ на юго-западе провинции Киркук.

Рейд стартовал в районе Вади Аш-Шай. В нем также задействованы подразделения полицейского спецназа, солдаты и авиация ВВС Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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