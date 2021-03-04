Старые авто и актерский талант помогли жителю Мордовии обогатиться на 2,5 млн рублей

Саранск, 4 марта. Житель Мордовии ответит перед судом за несколько эпизодов мошенничества. Он и его знакомые путем обмана получили от страховой компании 2,5 млн рублей.

Чтобы обмануть систему, приятели закупали старые автомобили с вмятинами и царапинами, затем инсценировали аварии и обращались в страховую за возмещением ущерба. За два года работы с молодыми людьми компания лишилась 2,5 млн рублей.

«Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признал свою вину и частично возместил материальный ущерб», — сообщили в региональном МВД.

Теперь горе-актеру за свои действия придется отвечать перед судом.

Ранее ФАН сообщил об инциденте, который произошел в Саранске. Девушка обвинила бывшего парня в краже денег и покусала свою бабушку.