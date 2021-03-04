Группа девушек избила студентку из-за ревности к парню в Приамурье

Белогорск, 4 марта. Группа подростков в Приамурье избила сверстницу после конфликта. Девушки поругались из-за молодого человека.

Инцидент произошел в Белогорске 1 марта. Студентка колледжа получила травмы из-за группового избиения в поселке Серышево Амурской области. По данным региональной прокуратуры, личности хулиганок уже установили.

По факту драки проводится прокурорская проверка. Сотрудники намерены оценить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действия должностных лиц колледжа по профилактике правонарушений, а также проверить психолога образовательной организации. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Прокуратура проверяет школу-интернат в Омске после драки 12-летних девочек, сообщал ФАН. Личности девочек, устроивших потасовку рядом с учреждением, уже установили. Также были опрошены одноклассницы подростков.