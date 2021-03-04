Дефицит инкубационных яиц зафиксирован в России

Москва, 4 марта. Российские птицефабрики столкнулись с дефицитом инкубационных яиц. Это может привести к сокращению производства и росту цен на готовую продукцию.

Соответствующий вопрос обсуждался на встрече главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими представителями отрасли, передает «Коммерсант».

Заводчики пожаловались, что многие компании не имеют собственных репродукторов и вынуждены приобретать инкубационные яйца за границей, однако их стоимость за короткое время выросла вдвое. В настоящее время поставщики просят за одно яйцо более 30 рублей, хотя в сентябре минувшего года их цена оставалась на уровне 16–17 рублей.

Подорожание яиц связано со вспышками птичьего гриппа в нескольких странах, а также с ростом стоимости кормов и лизина. Кроме того важную роль сыграл повышенный спрос на продукцию со стороны КНР, где производство курятины быстро восстанавливается. Из-за увеличения цен российские фирмы, обеспечивающие 20% рынка куриного мяса, могут сократить выпуск товара.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что министерство сельского хозяйства разработало ряд механизмов, которые помогут сдерживать рост цен на куриные яйца и мясо. В ведомстве намерены не только влиять на ценовую ситуацию на рынке, но и поддерживать производителей.