Трое подростков получили срок за развращение девочки в Самарской области

Самара, 4 марта. Троих подростков, обвиняемых в развращении девочки в Аткарске, приговорили к реальным срокам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Преступление было совершено минувшей осенью. Три юноши и две малолетние девочки гуляли вместе, одна из них предложила пойти в заброшенный дом. Тогда юноши под обманным предлогом отправили вторую девочку за их общей знакомой. Оставшись наедине с ее 11-летней подругой, подростки совершили с ней действия сексуального характера. Девочке удалось убежать благодаря приходу подруг.

По данному факту возбудили уголовное дело. Обвиняемые не признали вину в содеянном. Старший из них, 16-летний подсудимый, был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы, а его 15-летний и 14-летний приятели — к трем годам лишения свободы каждый.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву ужесточить наказание за порнографию. По мнению политика, именно доступные порнографические материалы пропагандируют совершение преступлений на сексуальной почве, пишет Deita.