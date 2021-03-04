Эксперты рассказали, как Россия опережает другие страны в сохранении природы



Третьего марта во всем мире традиционно отмечают Всемирный день дикой природы. Россия по праву может гордиться богатством своей природы. О том, как российское государство наращивает силы по защите редких растений и животных, как Конституция РФ этому способствует и чего за последние годы смогли добиться в вопросе сохранения экологических норм в России, рассказали эксперты в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Член Комитета Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что сегодня сохранение экологических норм важно как никогда.

«В 2017 году [в год экологии] был дан старт многим экологическим вопросам, некоторые их которых мы не закрыли на сегодняшний день. Однако мы посчитали правильным, что год экологии нужно продлевать, пока не решим огромное количество проблем. Отмечу, при подготовке к поправкам в Конституцию экологические вопросы были во главе. Хочу сказать, что в декабре этого года, спустя 4 года после прямого поручения президента, мы приняли закон об экологической информации. Данный закон важен для каждого из нас, так как препятствует лоббизму и спекуляциям. Необходимо, чтобы каждый знал, что и где происходит. Пока у этого закона нет подзаконных актов, поэтому мы будем добиваться их принятия», — сообщила Ольга Тимофеева.

Наряду с этим вице-спикер Госдумы рассказала о других достижениях России в вопросе сохранения экологии.

«Во-первых, мы откорректировали базовый закон об особо охраняемых природных территориях. По большей части, данные территории дикой природы, где живут братья наши меньшие. Конечно, мы должны их защищать всеми способами. Так, с подачи куратора экологической повестки Сергея Иванова мы откорректировали очень много законов в лесном направлении. Именно потому сегодня у людей есть понимание, что нужно, например, садить деревья взамен тех, что вырубили», — объяснила эксперт.

По ее словам, также сегодня было введено уголовное наказание за торговлю в интернете редкими дикими животными и их дериватами. Ольга Тимофеева выразила огромную благодарность россиянам, которые занимаются охраной природы в России, и призвала не останавливаться на достигнутом.

В свою очередь первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов более подробно рассказал о поправке в Конституцию, касающейся защиты окружающей среды и сохранения природного богатства и многообразия в России.

«Общими усилиями в Конституцию России было внесено понятие обращения с животными. Такого рода пунктов не существует в большинстве конституций. Таким образом, мы попали в десятку стран с наиболее прогрессивной конституцией», — заявил эксперт.

Отметим, Статья 114 Конституции РФ в своей новой редакции закрепляет ответственность федерального правительства, которое «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».

Элмурод Расулмухамедов также отметил, что на сегодняшний день в России растут площади особо охраняемых природных территорий (ООТП). Поэтому у страны есть данный резерв, который с каждым годом лишь увеличивается, в то время как в большинстве стан рост ООТП остановился, либо же их площадь сокращается. По мнению специалиста, все эти факты можно отметить как успехи России.

Ранее ФАН сообщал, что Ольга Тимофеева предупредила о многомиллиардных штрафах за нарушение экологических норм.



