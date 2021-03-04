Россия догнала Белоруссию в рейтинге продовольственной безопасности

Москва, 4 марта. Россия и Белоруссия заняли 24 и 23 места в рейтинге продовольственной безопасности, представленном The Economist Intelligence Unit и Corteva Agriscience.

Всего в списке представлено 113 стран. Годом ранее Россия находилась на 42 строчке с результатом 69,7 балла из 100 возможных. В этом году страна набрала уже 73,7 балла. У государств, набравших от 60 баллов, уровень безопасности характеризуется как хороший. Более 80 баллов считается очень хорошим показателем, но таких стран всего две — Финляндия (85,3 балла) и Ирландия (83,8 балла).

Глобальный индекс безопасности представляет собой динамическую количественную и качественную эталонную модель, в основе которых лежат 59 различных показателей. Итоговая оценка рассчитывается по четырем критериям: доступность продовольствия, наличие продуктов питания, их качество и безопасность, разнообразие и устойчивость природных ресурсов.

Минпромторг РФ ранее сообщил, что риск дефицита продовольствия в стране приблизительно нулевой. Как отметило ведомство, Россия обладает развитой, стабильной и диверсифицированной системой торговли.