Военнослужащие ЮВО отразили атаку диверсантов условного противника

Ростов-на-Дону, 4 марта. Подразделения мотострелковой и разведывательной бригад 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели вчера показательные тактические учения.

Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о проведении на одном из полигонов Южного военного округа показательных тактических учений, в ходе которых была отражена атака диверсионной группы условного противника. Участники учений также провели тренировку по защите войск от химических, биологических и радиационных угроз.

В Хабаровском крае на 248-м общевойсковом полигоне Восточного военного округа расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» провели огневые учения, отработав одиночные и групповые удары по объектам условного противника. Об этом рассказало Федеральное агентство новостей.