Сахалинские спасатели вытащили на берег группу рыбаков с оторвавшейся льдины

Южно-Сахалинск, 4 марта. На Сахалине эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которые едва не уплыли в море на оторвавшейся льдине.

Для спасения людей организовали спецоперацию. Ситуацию осложняли погодные условия — бушевала метель и присутствовала плохая видимость. В спасении рыбаков участвовали пять человек со снегоходами и судном на воздушной подушке.

Рыбаки оказались в 16 км от села Охотское Корсаковского района на ледовом поле, на котором образовалась трещина шириной до 12–15 м на удалении 4–5 км от берега. Спасатели подавали им с берега звуковые и световые сигналы. В результате все 12 человек спасены.

На водоемах Саратовской области после гибели детей решили поставить охрану. Братья возрастом 6 и 11 лет провалились под лед и утонули, сообщал ФАН.